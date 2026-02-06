Schule warnt: Fremder Mann soll Kinder in Viktring belästigt haben

Beunruhigende Vorfälle: Ein Mann soll mehrere Kinder im Umfeld der Mittelschule in Klagenfurt-Viktring belästigt haben. Die Polizei führt dort nun vermehrte Streifenfahrten durch.

„In den vergangenen Tagen wurde im Umfeld unserer Schule ein Mann beobachtet, der sich gegenüber einzelnen Schülerinnen und Schülern unangemessen verhalten und sie in Gespräche verwickelt hat“, heißt es in einem Schreiben der Mittelschule 13 Viktring, welches auch der 5-Minuten-Redaktion vorliegt. „Nach aktuellem Stand wirkt die Person verwirrt, es gibt jedoch keinerlei Hinweise auf eine akute Gefährdung.“ Letzteres wird auch vonseiten der Polizei bestätigt.

Verstärkte Polizeipräsenz

Wie ein Beamter der Polizeiinspektion Viktring auf Nachfrage erklärt, sei man über den Sachverhalt informiert worden. Infolgedessen wurde die Bestreifung rund um die Schule verstärkt. „Speziell in der Früh sowie zu den Pausenzeiten.“ Bislang sei der Mann den Beamten aber noch nicht aufgefallen. Sollte es dennoch zu weiteren Vorkommnissen kommen, raten sie den Kindern sofort die Polizei zu rufen oder sich zumindest an die nächste Lehrkraft zu wenden.

Appell an die Eltern

Auch vonseiten der Bildungseinrichtung ergeht ein Appell an die Eltern mit den Kindern über „angemessenes Verhalten in solchen Situationen zu sprechen„. Die Schüler sollen Abstand zu dem Mann halten, sich nicht auf Gespräche mit ihm einlassen und im Zweifel sofort eine vertraute, erwachsene Person informieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.02.2026 um 15:27 Uhr aktualisiert