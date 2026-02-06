Wenn jede Runde zählt: Kinder flitzen für Krebspatienten übers Eis

Am 15. Februar 2026 findet zum vierten Mal die "Hoffnungsrunde am Eis" im Eissportzentrum Klagenfurt statt. Unter dem Motto "Eislaufen und dabei Gutes tun" werden Spenden für Kärntner Krebspatienten gesammelt.

Am Sonntag, dem 15. Februar 2026, geht im Klagenfurter Eissportzentrum wieder die sogenannte „Hoffnungsrunde am Eis“ über die Bühne. Der Eintritt in die Eishalle ist an diesem Tag für alle teilnehmenden Kinder und Jugendlichen von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr frei. Vor dem Start wird jedoch mit den Eltern eine Spendensumme vereinbart, die pro gelaufener Runde an die Krebshilfe Kärnten gespendet wird.

Erlös kommt Kärntner Krebspatienten zugute

Organisiert wird die Veranstaltung vom Eislaufverein Wörthersee in Kooperation mit der Krebshilfe Kärnten. Die Kinder sammeln pro gelaufener Runde Armbänder, welche in der Folge gezählt werden. Die Rundenspende bzw. die vereinbarte Gesamtspende kann dann direkt vor Ort bezahlt werden. Der gesamte Erlös der Veranstaltung fließt in die Beratung von Krebspatienten sowie deren Angehörigen.