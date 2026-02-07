Mit Waffe bedroht und beraubt: Opfer stellten Täter (17) selbst

Zu filmartigen Szenen kam es Freitag in Klagenfurt: Mit vorgehaltener Waffe zwang ein 17-Jähriger zwei junge Männer dazu, in den Keller eines Wohnhauses zu gehen, um sie auszurauben.

Am 6. Feber kam es in der Kärntner Landeshauptstadt zu einem schweren Raub. Ein 17-Jähriger Klagenfurter soll dabei zur Waffe gegriffen haben. Wie die Polizei informiert, soll er gegen 17 Uhr einen 25-jährigen Kärntner und einen 19-jährigen Steirer mit einer Faustfeuerwaffe bedroht und sie aufgefordert haben, in den Keller eines Wohnhauses in Klagenfurt zu gehen.

Opfer suchten und stellten Täter selbst

„Dort forderte der Verdächtige die beiden Opfer auf, alles was sie mit sich hätten, auf den Boden zu legen“, schildert die Polizei weiter. Der Täter nahm einen Rucksack und Bargeld an sich, wobei der Wert der Beute noch nicht feststeht. Danach floh der Täter und die Opfer blieben laut Angaben der Polizei noch kurz im Keller. Dann machten sie sich auf, um den 17-Jährigen selbst zu suchen – mit Erfolg: „Sie suchten sie die Gegend nach ihm ab und konnten ihn auch stellen“, erklärt die Polizei.

Polizei wurde zu Rauferei gerufen

Gegen 18 Uhr erfolgte schließlich seine Festnahme durch die Polizei. Nach der Einvernahme wurde der Klagenfurter auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. „Die Schusswaffe stellte sich als Gasdruck-Pistole heraus und wurde sichergestellt“, heißt es seitens der Polizei. Diese war ursprünglich wegen einer Rauferei unter Jugendlichen ausgerückt. Bei den Erhebungen dazu „stellte sich der Raub als ursächlich heraus“, wie die Beamten abschließend erklären.