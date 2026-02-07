Skip to content
In Klagenfurt wurde in der Nacht auf Samstag ein Auto angezündet.
Auto von Klagenfurterin (48) auf Wohnhausparkplatz angezündet

Eine 48-jährige Klagenfurterin ließ ihr Auto auf dem Parkplatz bei einem Wohnhaus in Klagenfurt stehen. Doch über Nacht ging es in Flammen auf. Nun sucht die Polizei nach dem Täter.

Ein bisher unbekannter Täter stellte am 6. Feber zwischen 21.30 und 2.08 Uhr etwas unter das Auto einer 48 Jahre alten Klagenfurterin, das auf dem Parkplatz einer Wohnanlage im Bereich der St. Veiter Straße in Klagenfurt abgestellt war – mit verheerenden Folgen. Denn es handelte sich dabei um ein Gefäß mit brennbarer Flüssigkeit ab und der Täter setzte das Fahrzeug auf diese Weise in Brand, wie die Polizei informiert. Schnell rückte die Berufsfeuerwehr Klagenfurt aus. Den Florianis gelang es, den Brand zu löschen. „Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Weitere Erhebungen zum Täter werden geführt“, so die Polizei abschließend.

