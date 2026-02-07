Neues Fitness-Center in Klagenfurt eröffnet – das erste seiner Art

In Klagenfurt hat gestern das erste Feelgood-Center Kärntens eröffnet. Hier wird auf sanfte Mobilisierung und Kräftigung des Körpers gesetzt – mit automatisierten Trainingsgeräten und ohne Leistungsdruck.

In Klagenfurt gibt es seit diesem Wochenende einen neuen Ort für sanfte Bewegung und Mobilität. In der Ebentaler Straße 50 eröffneten am Freitag (6. Feber) Corinna und Michael Gruber das Feelgood-Center Klagenfurt-Süd – das erste und bislang einzige seiner Art in ganz Kärnten. Das Konzept richtet sich vor allem an Menschen, die bis ins hohe Alter beweglich bleiben wollen und insbesondere an jene, die mit klassischen Fitnessstudios wenig anfangen können. Trainiert wird „ganz ohne Leistungsdruck“, wie es auf der Feelgood-Website heißt.

Automatisierte Trainingsgeräte

Trainiert wird in einem rund 40-minütigen Zirkel an zwölf automatisierten Geräten, die beim Dehnen, Mobilisieren und Kräftigen des gesamten Bewegungsapparates unterstützen. Hinter dem technischen Aufbau steckt viel Entwicklungsarbeit: Die Trainingsgeräte stammen aus einer englischen Manufaktur und wurden gemeinsam mit Ärzten und Physiotherapeuten aus Norwegen entwickelt. Ziel ist es, Bewegung auch für jene attraktiv zu machen, die mit herkömmlichem Krafttraining wenig anfangen können oder gesundheitliche Einschränkungen haben.

Tag der offenen Tür am 7. Feber

Klagenfurt ist damit Teil eines österreichweiten Netzwerks – insgesamt gibt es rund 50 Feelgood-Center im ganzen Land. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann noch heute vorbeischauen: Von 10 bis 18 Uhr lädt das Center am 7. Feber zum Tag der offenen Tür. Trainiert wird in normaler Freizeitkleidung, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Geier freut sich über Neueröffnung

Wirtschaftsreferent Julian Geier (ÖVP) machte sich schon vorab ein Bild vom neuen Feelgood-Center in Klagenfurt. Er gratulierte den Betreibern zur Eröffnung und betont: „Es freut mich, dass es mit dem Feelgood-Center in Klagenfurt nun einen Ort für die ältere Generation gibt, um bis ins hohe Alter fit und mobil zu bleiben.“