Kärntner Sängerin dreht am Wörthersee Musikvideo für ihre Oma

Anfang Jänner veröffentlichte die Kärntner Sängerin Meli Stein mit "Wenn i in deine Augen schau (Oma)" eine Hommage an ihre Großmutter. Mittlerweile hat sie dazu ein Musikvideo am Wörthersee gedreht.

In ihrem neuesten Werk setzt Meli Stein auf wenige Effekte, dafür viel Gefühl – und genau das macht die Wirkung aus. Die Kärntner Sängerin hat kürzlich zu ihrem Lied „Wenn i in deine Augen schau (Oma)“ ein Musikvideo veröffentlicht, das am Wörthersee gedreht wurde.

Dankbarkeit und Respekt im Fokus

Der emotionale Song ist Anfang Jänner erschienen und eine sehr persönliche Hommage an die Großmutter der Sängerin, bei der sie aufgewachsen ist. „Meine Oma ist für mich wie meine Mama“, erklärt die Sängerin. Das Lied und nun auch das Video seien ein Dankeschön. Die ruhigen Aufnahmen am See unterstreichen die Botschaft des Liedes: „Dankbarkeit, familiärer Zusammenhalt und der Respekt vor einer Generation, die durch harte Zeiten geprägt wurde und dennoch Stärke, Liebe und Optimismus weitergegeben hat“, wie es Stein beschreibt.