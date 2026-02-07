Okto Dining schließt – besondere Abschiedsparty wartet

Für asiatisch-arabische Fusionsküche war das Okto Dining in Klagenfurt in den letzten Jahren die erste Anlaufstelle. Doch nach dem Valentinstag ist Schluss. Inhaber Abnoub Shenouda hat jedoch bereits neue Pläne,

Wer kulinarisch gerne etwas Neues ausprobiert, ist bei Okto Dining in Klagenfurt an der richtigen Adresse. Hier werden seit 2021 verschiedenste orientalische und asiatische Spezialitäten angeboten. Doch wie berichtet wurde im Dezember 2025 bekannt gegeben, dass das Restaurant im neuen Jahr schließen wird. Nun teilte Inhaber Abnoub Shenouda gegenüber 5 Minuten mit, wann die Türen sich das letzte Mal öffnen werden und was zum Abschied geplant ist.

„Am 14. Feber ist der letzte Tag“

„Am 14. Feber, also nächsten Samstag, ist der letzte Tag“, erklärt Shenouda. In den letzten zwei Jahren habe es intensive Überlegungen gegeben, wie es strukturell weitergehen soll – mit folgendem Ergebnis: „Wir wollen die Party verlassen, wenn es am schönsten ist, und uns neu orientieren und eine neue Struktur aufstellen.“ Bei der Entscheidung hätten laut dem Inhaber und Küchenchef sowohl die Veränderungen des wirtschaftlichen Marktes als auch persönliche Gründe eine Rolle gespielt. Zu den Zukunftsplänen möchte er derzeit noch nichts verraten, doch er betont: „Die Leute sollen sich freuen und gespannt sein. Die neuen Pläne werden großartig!“ Doch zunächst soll es einmal eine Pause geben, „um neue Energie zu tanken und die neuen Pläne vorzubereiten“, wie Shenouda im 5-Minuten-Interview verrät.

Abschiedsparty und Dank für „hammermäßige Jahre“

Obwohl das Okto Dining in der St. Veiter Straße bereits am 14. Feber offiziell den letzten Tag hat, ist für den 20. Feber noch eine große Abschiedsfeier geplant. „Wir machen eine Day-Party, wo wir Abschied nehmen und mit den Gästen ratschen und anstoßen, um das Ganze abzuschließen“, erklärt der Inhaber und beteuert: „Die Gäste müssen nicht traurig sein – eine Tür geht zu, eine andere geht auf.“ Er bedankt sich für „hammermäßige Jahre“ und betont, wie dankbar er für die Unterstützung seiner Gäste sei: „Sie haben uns so groß gemacht, wie wir sind.“

Nachfolger wird weiterhin gesucht

Wie es mit dem Standort in der St. Veiter Straße weitergehen soll, steht aktuell noch in den Sternen. Zwar sei ein Nachfolger im Gespräch gewesen, doch dieser habe aus gesundheitlichen Gründen doch abgesagt.