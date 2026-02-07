Kärntner bekommt 8.000 Euro überwiesen, nun steht er vor Gericht

Ein Kärntner muss sich am Mittwoch vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Ihm wird vorgeworfen, einen irrtümlich überwiesenen Geldbetrag von mehr als 8000 Euro nicht zurückgegeben zu haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Am kommenden Mittwoch muss sich ein Mann aus Kärnten vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Gegen ihn werden in zwei voneinander unabhängigen Fällen Vorwürfe erhoben. Einerseits geht es um eine irrtümlich überwiesene Bargeldsumme, andererseits um einen Polizeieinsatz, der durch einen Notruf ausgelöst worden sein soll.

Kärntner soll sich „unrechtmäßig bereichert“ haben

Laut dem Landesgericht steht der Angeklagte im Verdacht, einen Geldbetrag, der ohne sein Zutun auf sein Konto überwiesen worden sein soll, nicht zurückgegeben zu haben. „Einem Erwachsenen wird unter anderem zur Last gelegt, das Vergehen der Unterschlagung verantworten zu müssen, indem er am 31. Jänner 2024 einen irrtümlich ohne seinen Zutun überwiesenen Geldbetrag in der Höhe von 8.323,77 Euro sich mit dem Vorsatz zugeeignet zu haben, sich dadurch unrechtmäßig zu bereichern“, so die Medienstelle des Landesgericht Klagenfurt.

Schreie und Schüsse gehört?

Darüber hinaus wird ihm zur Last gelegt, das Vergehen des Missbrauchs von Notzeichen verantworten zu müssen, indem er am 8. März 2025 in Klagenfurt am Wörthersee per Notruf die Polizei verständigt und angegeben habe, dass er Schreie einer Frau und Schüsse in seinem angeblichen Nachbarhaus in Köttmannsdorf gehört hätte. Neben der Unterschlagung werden dem Mann auch Betrug sowie der Missbrauch von Notzeichen vorgeworfen. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung. Die Verhandlung wird von Richterin Sabine Götz geleitet und beginnt um 14:30 Uhr am Landesgericht Klagenfurt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.02.2026 um 14:12 Uhr aktualisiert