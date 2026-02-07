Umgestürzter Baum blockierte Straße in Klagenfurt
Ein umgestürzter Baum sorgte am Samstagvormittag im Ortsgebiet von Viktring für einen Feuerwehreinsatz.
Am 7. Februar wurde um 10:21 Uhr ein technischer Einsatz aufgrund eines Unwetterschadens im Ortsgebiet von Viktring ausgelöst. Die alarmierte Feuerwehr Viktring – Stein / Neudorf rückte mit 14 Einsatzkräften sowie den Fahrzeugen Tank 20 und KRF 20 aus. Im Einsatz stand auch die Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Wörthersee.
Straße gereinigt und Baum entfernt
Grund für den Einsatz war ein umgestürzter Baum, der die Fahrbahn blockierte und ein Verkehrshindernis darstellte. In gemeinsamer Arbeit konnte der Baum mittels Motorsäge rasch entfernt werden. Anschließend wurde die Fahrbahn von Ästen und Verschmutzungen gereinigt, um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen. „Nach kurzer Zeit konnten wir wieder einrücken und die Einsatzbereitschaft herstellen“, so die Feuerwehr Viktring – Stein / Neudorf in den sozialen Medien.