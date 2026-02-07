Fotogalerie: Selcher, Sauerkraut und politische Ansagen im Felsenkeller

Am Donnerstag lud ÖVP-Stadtrat Julian Geier zu Sauerkraut, Selchwürsten und einem ungezwungenen Austausch in den Felsenkeller ein. Mit 5 Minuten sprach er unter anderem über die aktuellen "Schildbürgerstreiche" in Klagenfurt.

Zum dritten Mal lud ÖVP-Stadtrat Julian Geier am Donnerstagabend (5. Feber) zum lockeren After-Work-Austausch in den Felsenkeller Klagenfurt. Mit der Veranstaltung will er vor allem bezwecken, dass die Menschen über die Parteigrenzen hinweg miteinander ins Gespräch kommen, wie er gegenüber 5 Minuten verriet. Denn: „Vielleicht entsteht ja bei dem einem oder anderen Getränk eine positive Idee für die Landeshauptstadt“, hofft Geier.

Zahlreiche Gäste tauschten sich aus

Entsprechend bunt gemischt war das Publikum: „Es sind Leute aus der Gesellschaft, aus verschiedenen Institutionen, aus Vereinen, viele Unternehmer, aber auch Vertreter anderer politischer Parteien da“, schildert Geier im 5-Minuten-Interview. Zu den Gästen zählten unter anderem Landesrat Sebastian Schuschnig, Hilfswerk-Präsidentin Nationalratsabgeordnete Elisabeth Scheucher-Pichler, Caritasdirektor Ernst Sandriesser, Hilfswerkdirektor Horst Krainz, Stadträtin Elisabeth Kollitsch, Ex-Eishockey-Profi und Hotelier Matthias Trattnig, Harald Scheucher sowie Landesrat a. D. Georg Wurmitzer und zahlreiche Gemeinderäte.

Geier wünscht sich Sanierungsplan für Klagenfurt

Angesprochen auf die drängendsten Aufgaben in Klagenfurt für die kommenden Jahre, formulierte der ÖVP-Stadtrat klare Prioritäten. An erster Stelle stehe die Förderung des Wirtschaftsstandorts: „Wir haben die Forderung, zehn Prozent der Kommunalsteuer als Wirtschaftsförderung und Betriebe anzusiedeln und Arbeitsplätze zu sichern in Klagenfurt.“ Das sei kurzfristig schwer, müsse aber mittelfristig erreichbar sein. Zweitens brauche die Stadt einen umfassenden Neustart: „Wir brauchen einen Sanierungsplan für die Landeshauptstadt“, stellt Geier fest. Dieser soll verschiedene Bereiche umfassen, von der Straße über das Budget bis hin zur politischen Kultur, aber auch das Nachtleben müsse repariert werden.

„Müssen mit Schildbürgerstreichen aufhören“

Eine klare Botschaft sendet Geier an die Politik: „Wir müssen aufhören, Schildbürgerstreiche zu spielen. Die Leute haben bis zu einem gewissen Grad die Schnauze einfach voll.“ Als Beispiele für solche „Schildbürgerstreiche“, die zum Unmut in der Bevölkerung geführt haben, nennt er Parkgebühren und andere Belastungen. Er erklärt bestimmt: „Unser Ziel als Politik muss es immer sein, den Menschen zu entlasten und nicht weiter zu belasten.“

„Es ist Zeit, in Taten zu messen“

Ob er bei der nächsten Gemeinderatswahl als Bürgermeisterkandidat antritt, ließ Geier im Gespräch mit 5 Minuten offen. Auf die Frage, wie er seine Chancen einschätzen würde, erklärt er: „Dafür müsste ich mich zuerst entscheiden, ob ich kandidiere oder nicht kandidiere.“ Klar sei aber eines: Ein „Weiter-so“ würden die Bürger in Klagenfurt nicht wollen. Wahlversprechen allein reichen laut Geier nicht mehr. „Ich glaube, dass es an der Zeit ist, in Taten zu messen – und vielleicht hat ja der Wähler in einem Jahr die Möglichkeit, mich an meinen Taten zu messen“, erklärt der ÖVP-Stadtrat abschließend.