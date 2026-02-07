Austria Klagenfurt reagiert auf Insolvenz: „Bedauern Schritt zutiefst“

Am 6. Februar 2026 wurde am Landesgericht Klagenfurt offiziell das Insolvenzverfahren über das Vermögen der SK Austria Klagenfurt GmbH eröffnet. Es handelt sich dabei um ein Konkursverfahren, das gaben der AKV und der KSV bekannt. Insgesamt sind 34 Dienstnehmer der Gesellschaft sowie acht Mitarbeiter des Vereins von der Insolvenz betroffen – wir haben berichtet. Noch am selben Tag meldete sich der Verein zu Wort und „bedauert diesen Schritt jedoch zutiefst.“

Verein „bedauert diesen Schritt“

„Der SK Austria Klagenfurt nimmt die Entscheidung des Landesgerichts zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zur Kenntnis, bedauert diesen Schritt jedoch zutiefst“, erklärte der Verein in einer Stellungnahme in den sozialen Medien. „Wir sind traurig darüber, weil in den vergangenen Wochen und Monaten sehr große Anstrengungen unternommen wurden, um genau dieses Szenario abzuwenden“, so der Verein auf Instagram.

Zahlungsfähigkeit sei gegeben

„Der Verein wird umgehend Rekurs gegen diese Entscheidung einbringen. Gemeinsam mit unseren Partnern vertreten wir klar den Standpunkt, dass die Zahlungsfähigkeit des SK Austria Klagenfurt vollständig gegeben ist. Parallel dazu stehen wir in engem Austausch mit der Österreichischen Fußball Bundesliga in allen Fragen rund um die Lizenzierung. Der laufende Spielbetrieb der Kampfmannschaft sowie aller übrigen Teams geht unverändert weiter und ist nicht gefährdet“, so der Fußballverein weiter. Die kommenden Wochen werden zeigen, wie sich die Situation weiterentwickelt und welche Schritte der Club und der Verein unternehmen werden.