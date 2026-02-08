Projekt Glankraftweg: So soll der Fluss aufgewertet werden

Mehr Platz für Natur und Menschen: Entlang der Glan entsteht in Klagenfurt-Feschnig mit dem „Glankraftweg“ ein naturnaher, barrierefreier Abschnitt.

Im Klagenfurter Stadtteil Feschnig wird derzeit kräftig umgebaut – und zwar ganz im Sinne der Natur, wie die für öffentliche Gewässer zuständige Stadträtin Sandra Wassermann, Erich Eibensteiner (Geschäftsführer Wasserverband Glan) sowie Karoline Angermann und Christopher Tomaschitz vom eb&p Umweltbüro am Freitag (6. Feber) erklärten. Entlang der Glan entsteht mit dem Projekt „Glankraftweg“ ein neuer Abschnitt, der den Fluss aufwerten und gleichzeitig mehr Lebensqualität für die Anrainer bringen soll.

Naturnahe Umgestaltung

Konkret wird das linke Glanufer im Bereich Am Mühlgang und Grete-Bittner-Straße auf rund 210 Metern Länge naturnah umgestaltet. Der Fluss bekommt mehr Platz, wird verbreitert und abwechslungsreicher geformt. Dadurch entstehen Flachwasserzonen, Schotterbereiche und ruhige Rückzugsräume für Fische und andere Wasserlebewesen. Zusätzlich werden Brutkästen für Vögel und Fledermäuse angebracht.

Barrierefreie Zugänge

Doch nicht nur die Natur profitiert. Auch für die Bevölkerung soll die Glan künftig besser erlebbar sein. Geplant sind neue Zugänge mit Rampe und Treppe samt Sitzmöglichkeiten. Damit wird der Fluss erstmals auch barrierefrei erreichbar, worüber sich vor allem Rollstuhlfahrer und Eltern mit Kinderwagen freuen werden. Entlang des Ufers entstehen zudem neue Bepflanzungen, Trittsteine im seichten Wasser und Bereiche zum Verweilen.

Bauarbeiten bis Ende März

Begleitet wird das Projekt vom Wasserverband Glan, der es gemeinsam mit dem Land Kärnten und dem Bund finanziert. Insgesamt kostet das Projekt rund 700.000 Euro. Die Bauarbeiten am Gewässer selbst sollen bis Ende März 2026 abgeschlossen sein, danach folgen Radweg, Zugänge und Begrünung. Eine Umleitung für Radfahrer bleibt voraussichtlich noch bis Ende Mai bestehen.