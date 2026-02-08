Fischerei am Trattnigteich wird stark eingeschränkt

Der Trattnigteich in Klagenfurt-Land ist nicht nur bei Badegästen, sondern auch bei Fischern sehr beliebt. Nun steht eine Sanierung an und mit der Fischerei ist es vorerst vorbei.

Der bei Fischern und Badegästen beliebte Trattnigteich in der Gemeinde Schiefling am Wörthersee soll ökologisch saniert werden. Ein entsprechendes Konzept wurde von der Seeuferkommission Kärnten erarbeitet und wird von Landeshauptmann Peter Kaiser in die nächste Regierungssitzung eingebracht.

Algen sorgten schon öfter für Badeverbot

Hintergrund sind wiederkehrende Probleme mit der Wasserqualität. Der Trattnigteich hat nur einen geringen Durchfluss und musste in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen starken Algenwachstums für den Badebetrieb gesperrt werden. „Mit dem Sanierungskonzept wird die Wasserqualität nachhaltig hergestellt, was vor allem dazu beiträgt, den Trattnigteich als Bademöglichkeit langfristig zu erhalten “, so Kaiser.

Das ist am Trattnigteich geplant

Geplant ist unter anderem, den Teich teilweise abzulassen und mit dem Aushub einen Flachwasserbereich zu schaffen. Zusätzlich sollen gezielt Wasserpflanzen eingebracht und der Grundablass erneuert werden. Künftig ist außerdem nur noch eine stark eingeschränkte Nutzung durch die Fischerei vorgesehen. Konkret bedeutet das, dass im Zuge der Sanierung in den nächsten fünf Jahren gar keine Befischung stattfindet, danach besteht ein Fütterungsverbot, auch bodenwühlende Fische wie Karpfen, Schleien oder Rotfedern dürfen in dieser Zeit nicht eingesetzt werden. Und auch danach soll die „Möglichkeit zur Ausübung der Fischerei limitiert“ werden, wie das Land Kärnten informiert. Hintergrund ist der sensible ökologische Zustand des Gewässers: Der Trattnigteich gilt als bedeutender Lebensraum für den Edelkrebs, eine in Kärnten seltene Art.

Sanierung kostet rund 470.000 Euro

Der öffentliche Seezugang auf Grundstücken, die der Gemeinde gehören, bleibt nach Angaben des Landes jedoch erhalten. Die Gesamtkosten für das Sanierungsprojekt belaufen sich auf über 470.000 Euro, wobei die Finanzierung aus den Einnahmen der Motorbootabgabe durch das Land Kärnten sowie durch einen Eigenfinanzierungsanteil der Gemeinde Schiefling erfolgt.