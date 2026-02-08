LAC Klagenfurt überzeugt bei Wettkämpfen in Maribor, Linz und Leoben

Die Athletinnen und Athleten des LAC Klagenfurt waren am Wochenende gleich bei drei Veranstaltungen im Einsatz. Neben einem Sieg im Nachwuchs-Crosslauf sorgten mehrere Podestplätze für Freude.

Die Athletinnen und Athleten des LAC Klagenfurt absolvierten am Samstag ein intensives Wettkampfprogramm mit Starts bei drei unterschiedlichen Veranstaltungen in Österreich und Slowenien – und konnten dabei mehrere starke Ergebnisse erzielen. Beim stark besetzten „Sprint & Jump Indoor Meeting“ im slowenischen Maribor erreichte Estelle Miklau im Weitsprung mit 5,22 Metern den neunten Rang in einem leistungsstarken Teilnehmerfeld.

Podestplätze in verschiedenen Disziplinen

Besonders erfolgreich präsentierte sich der Nachwuchs beim Crosslauf in Leoben. In der Klasse U14 sicherte sich Matteo Cuoni den Sieg. Luca Sunitsch (U12) sowie seine Schwester Lara Sunitsch (U10) liefen jeweils auf den zweiten Platz. Auch Siegfried Stupnig durfte sich über einen Podestplatz freuen: Der M55-Athlet belegte in seiner Altersklasse Rang zwei. In Linz gelang Maya Repitsch ein persönlicher Erfolg. Die U16-Athletin lief über 200 Meter in 28,00 Sekunden zu einer neuen persönlichen Bestleistung. Über 60 Meter verfehlte sie diese mit 8,57 Sekunden nur knapp. Im Weitsprung erzielte sie zudem eine Weite von 4,27 Metern.

