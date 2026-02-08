Knapp ein Kilometer Stau nach Unfall auf der A2 bei Krumpendorf

Stau auf der A2 zwischen Krumpendorf-West und Knoten Klagenfurt West. Nach einem Unfall sind mehrere Blaulichtorganisationen im Einsatz.

Am Sonntagnachmittag, gegen 17 Uhr, kam es auf der A2 zu einem Unfall, bei dem mehrere Blaulichtorganisationen aktuell im Einsatz sind. Laut ersten Informationen des ÖAMTC ist die Strecke zwischen Krumpendorf-West und dem Knoten Klagenfurt West derzeit gesperrt. Die Polizei regelt den Verkehr vor Ort. Eine Leserin berichtete der Redaktion, dass sich der Stau auf bis zu einem Kilometer vor Krumpendorf zurück erstreckt. Die Sperre dauert voraussichtlich bis 18:30 Uhr.

Update: Eine Spur befahrbar, weiterhin Stau

Aktuell soll eine Spur wieder befahrbar sein, dennoch stockt der Verkehr in Richtung Klagenfurt. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sollen den Bereich trotzdem weiträumig umfahren, um keine Zeit zu verlieren. Die genaue Unfallursache ist noch unklar, der Beitrag wird laufend aktualisiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.02.2026 um 17:16 Uhr aktualisiert