Ursache klar: Sekundenschlaf führte zu Unfall und Stau bei Krumpendorf

Sekundenschlaf dürfte am Sonntagnachmittag auf der A2 bei Krumpendorf zu einem Verkehrsunfall geführt haben, das teilte die Landespolizeidirektion Kärnten mit.

Am 8. Februar gegen 16:15 Uhr war ein 36-jähriger slowenischer Staatsbürger mit seinem Pkw auf der Südautobahn (A2) von Villach kommend in Richtung Klagenfurt unterwegs, bevor es zu einem Verkehrsunfall mit einem langen Stau kam, wie 5 Minuten bereits am Nachmittag berichtete.

Sekundenschlaf als Unfallursache

Laut Informationen der Landespolizeidirektion Kärnten stehe bereits die Ursache des Unfalls fest. Auf Höhe der Gemeinde Krumpendorf kam der Lenker laut eigenen Angaben infolge von Sekundenschlaf von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte das Fahrzeug zunächst mit einem Straßenleitpflock, einem Kanaldeckel sowie einem Verkehrszeichen. In weiterer Folge wurde der Pkw quer über die Fahrbahn geschleudert und prallte schließlich gegen die Betonleitwand. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Der Lenker, seine 34-jährige Ehefrau sowie das einjährige Kind blieben unverletzt.

Dutzende Einsatzkräfte waren vor Ort

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Krumpendorf mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften, Pörtschach mit zwei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften, Pritschitz mit zwei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften sowie Techelsberg mit zwei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften. Zudem war der Streckendienst der ASFINAG mit zwei Mitarbeitern vor Ort. Die A2 war im betroffenen Bereich in Fahrtrichtung Klagenfurt von 16:35 bis 17:45 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Ableitung erfolgte über die Ausfahrt Krumpendorf.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.02.2026 um 19:43 Uhr aktualisiert