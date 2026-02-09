Skip to content
Gemeinsam mit Juristen sowie Ehrengästen aus Wirtschaft und Politik wurde am Freitag das Jubiläum gefeiert.
Klagenfurt
09/02/2026
Feierlichkeiten

Jubiläumsgeschenk: Landesregierung ehrte Kärntner Rechtsanwälte

Besonderes Geschenk zum 175. Jubiläum: Der Kärntner Rechtsanwaltskammer wurde am Freitag das Recht zur Führung des Kärntner Landeswappens verliehen.

Die Konstituierung der Advokatenkammer zu Klagenfurt erfolgte am 6. Februar 1851 mit Franz Wegscheider als erstem Präsidenten. Heute wird die Rechtsanwaltskammer für Kärnten von allen in Kärnten eingetragenen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten (derzeit 269) sowie Rechtsanwaltsanwärtern (derzeit 54) gebildet. „175 Jahre Rechtsanwaltskammer bedeuten 175 Jahre Einsatz für Gerechtigkeit, Fairness und jene Werte, die unsere liberale Demokratie tragen“, betonte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) bei der Jubiläumsfeier am Freitag. Gemeinsam mit Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ), Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) und Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) überreichte er der Kammer das Recht auf die Führung des Kärntner Landeswappens.

Landeshauptmann Peter Kaiser übergab das Landeswappen an Rechtsanwaltskammer-Präsident Bernhard Fink.

Landeswappen für Kärntner Rechtsanwaltskammer

Auch der Präsident des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages, Armenak Utudjian, sowie Bernhard Fink, Präsident der Rechtsanwaltskammer für Kärnten, unterstrichen die Bedeutung der Institution. Beide dankten den Mitgliedern der Kammer für ihr Engagement sowie der Kärntner Landesregierung für die Verleihung des Landeswappens.

