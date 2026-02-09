Hohe Auszeichnung für Kärntner Imkerschule

Die Kärntner Imkerschule freut sich über eine besondere Ehrung: Sie erhielt das Österreichische Umweltzeichen - eine der höchsten staatlichen Auszeichnungen für Qualität und Nachhaltigkeit in der Erwachsenenbildung.

„Mit der Auszeichnung wird bestätigt, dass die Kärntner Imkerschule Nachhaltigkeit nicht nur lehrt, sondern auch in der täglichen Bildungsarbeit umsetzt“, heißt es vonseiten des Landesverbandes für Bienenzucht in Kärnten. Konkret bietet die Imkerschule ein breites Kursangebot sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Die Ausbildungsinhalte orientieren sich an den natürlichen Abläufen im Bienenjahr.

Begeisterung für die Bienenwelt wecken

Die Schulungen finden an verschiedenen Standorten in Kärnten statt und werden von erfahrenen Fachreferenten aus der Praxis geleitet. „Ziel ist es, Menschen für die Imkerei zu begeistern, Wissen verständlich und praxisnah zu vermitteln und einen aktiven Beitrag zum Schutz der Bienen sowie zur Stärkung der regionalen Imkerei zu leisten“, so Vertreter des Verbandes abschließend.