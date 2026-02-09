Skip to content
/ ©Pixabay / LEEROY Agency
Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie eine Speise angerichtet wird.
Liebe geht durch den Magen: Daher lädt die Katholische Kirche am 13. Februar zu einem gemeinsamen Kochabend.
Klagenfurt
09/02/2026
Kochabend
#goodnews

Katholische Kirche kennt das Rezept für die Liebe

Das Referat "Beziehung, Ehe und Familie" der Diözese Gurk lädt am Freitag, dem 13. Februar 2026, zu einem gemeinsam Valentins-Kochevent - exklusiv für Paare. Beginn ist um 17.30 Uhr.

von Tanja Janschitz
Am Vorabend des Valentinstages veranstaltet das Referat „Beziehung, Ehe und Familie“ der Diözese Gurk einen gemeinsamen Kochabend in der Ankershofenstraße 33 in Klagenfurt. Paare sind herzlich eingeladen daran teilzunehmen. Unter dem Motto „Kulinarisches Liebesrezept“ wird ein Drei-Gänge-Menü zubereitet, darunter ein cremiges Risotto, zarte Schweinemedaillons sowie ein süßes Dessert.

Valentinstags-Dinner bei Kerzenschein

Gekocht wird mit saisonalen und vor allem regionalen Zutaten. Anschließend wird das Valentinsmenü ganz romantisch bei Kerzenschein probiert. Lediglich um vorherige Anmeldung bis 12. Februar 2026 wird gebeten. Dies ist telefonisch unter 0463/ 5877-2447 oder per Mail unter ka.kfw@kath-kirche-kaernten.at möglich.

