Konkursverfahren über Bauunternehmen aus Kärnten eingeleitet

Über ein Bauunternehmen mit Sitz in Klagenfurt wurde ein Konkursverfahren eröffnet, darüber berichten der AKV Europa und der KSV1870.

Am Landesgericht Klagenfurt wurde auf Antrag von Gläubigern ein Konkursverfahren über die Sulejmani – Post Tesi SRLS mit Sitz in 9020 Klagenfurt und Betriebsstätte in 60033 Chiaravalle (Italien) eröffnet. Darüber berichten unter anderem der AKV Europa und der KSV1870.

Verbindlichkeiten sind nicht bekannt

Die genaue Höhe der Verbindlichkeiten sei derzeit noch nicht bekannt. Laut aktuellen Informationen sind keine Dienstnehmer betroffen. Das Unternehmen betreibt verschiedene Bauarbeiten und ist im Bereich nicht fachbezogener baulicher Tätigkeiten tätig. Zum Insolvenzverwalter wurde Martin Mutz aus 9020 Klagenfurt bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen bis spätestens 9. März 2026 beim Gericht anmelden. Die erste Gläubigerversammlung, einschließlich Berichts- und Prüfungstagsatzung, ist für den 24. März 2026 angesetzt. Derzeit liegen keine Informationen über das Vermögen oder die Schulden des Unternehmens vor.