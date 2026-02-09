28 Millionen Euro: Großes Wohnprojekt in Klagenfurt ist geplant

Das Kärntner Siedlungswerk plant den Neubau von bis zu 140 Wohnungen in der Dr.-Robert-Koch-Gasse. Die Arbeiten sollen ab 2028 in Etappen erfolgen.

Die rund 60 alten Gemeindewohnungen in der Dr.-Robert-Koch-Gasse sollen laut Medienberichten abgerissen und durch bis zu 140 moderne Wohnungen ersetzt werden.

Das Kärntner Siedlungswerk (KSW) plant in der Dr.-Robert-Koch-Gasse in Klagenfurt den Abriss von rund 60 veralteten Gemeindewohnungen und den Neubau von bis zu 140 modernen Wohnungen. Die Stadt stellt das Grundstück kostenlos zur Verfügung, das Projekt wird durch Landes-Wohnbauförderung unterstützt, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Geplant sind Investitionen von rund 28 Millionen Euro, die Nettomiete soll bei 3,90 Euro pro Quadratmeter liegen.

Architektenwettbewerb soll stattfinden

Vor Baubeginn 2028/2029 sollen die Mieterinnen und Mieter dann in einen Beteiligungsprozess eingebunden werden, ein Architektenwettbewerb entscheidet über das Siegerprojekt, welches im kommenden Jahr bereits eingereicht werden soll. Die Bauarbeiten sollen in Etappen über fünf bis sechs Jahre erfolgen, während die Bewohner Ersatzwohnungen beziehen.