An der WI’MO Klagenfurt verschmelzen Mode-Handwerk und betriebswirtschaftliches Know-how. In Junior Companies entwickeln Jugendliche eigene Produkte und bereiten sich intensiv auf den großen Landeswettbewerb im Mai vor.

Nicht nur fundierte Allgemeinbildung am Weg zur Matura, sondern vor allem auch praktische und wirtschaftliche Kenntnisse verspricht die WI’MO Klagenfurt. Ein idealer Beleg dafür sind Junior Companies. Gemeint sind damit echte Unternehmen, die von Jugendlichen für einen begrenzten Zeitraum ins Leben gerufen werden, um nach marktwirtschaftlichen Prinzipien zu reüssieren – der ideale Härtetest für die Gründerinnen und Gründer von morgen. „Unsere Schülerinnen und Schüler besitzen nicht nur die betriebswirtschaftlichen Kenntnisse, sondern beherrschen auch ihr Handwerk. Daher sind sie in der Lage, selbst Produkte zu entwickeln, zu produzieren und auf den Markt zu bringen“, erklärt Direktorin Michaela Graßler.

Vier Unternehmen stehen am Start

Die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen der Modeabteilung der WI’MO haben im laufenden Schuljahr gleich vier Junior Companies ins Leben gerufen. Im Mittelpunkt stehen die Ideen der Jugendlichen, die ihre Visionen in betriebswirtschaftliche Konzepte überführen und Produkte selbst herstellen; begleitet werden sie dabei von Wirtschaftspädagoginnen sowie Modeexpertinnen. Ebenso arbeiten sie Marketingkonzepte aus – und managen nebenher alle Prozesse eines Unternehmens mit unterschiedlichen Abteilungen.

Die vier Junior Companies: Die Junior Company Yuria setzt auf Produkte mit Herz: Handgefertigte Erinnerungsstücke zeigen die innige Bindung zwischen Mensch und (Haus-)Tier auf, ob in Form von individuell gravierten Armbändern oder personalisierten Stofftieren. „Jedes Produkt ist ein einzigartiges Symbol für Liebe, Nähe und Erinnerung“, betonen die Jungunternehmerinnen.

setzt auf Produkte mit Herz: Handgefertigte Erinnerungsstücke zeigen die innige Bindung zwischen Mensch und (Haus-)Tier auf, ob in Form von individuell gravierten Armbändern oder personalisierten Stofftieren. „Jedes Produkt ist ein einzigartiges Symbol für Liebe, Nähe und Erinnerung“, betonen die Jungunternehmerinnen. GUAT richtet sich hingegen vor allem an Frauen und Mädchen mit Bauch- oder Rückenschmerzen. Eigens gefertigte Kirschkernkissen sollen hierbei helfen. Entstanden ist aber auch eine Nebenlinie: Sport-GUAT. Die Gründerinnen erklären: „Mit dem Sport-GUAT kann man wichtige Gegenstände wie Handy oder Schlüssel während des Sports komfortabel eng und sicher am Körper tragen.“

richtet sich hingegen vor allem an Frauen und Mädchen mit Bauch- oder Rückenschmerzen. Eigens gefertigte Kirschkernkissen sollen hierbei helfen. Entstanden ist aber auch eine Nebenlinie: Sport-GUAT. Die Gründerinnen erklären: „Mit dem Sport-GUAT kann man wichtige Gegenstände wie Handy oder Schlüssel während des Sports komfortabel eng und sicher am Körper tragen.“ Liebe fürs Detail und Bewusstsein für Nachhaltigkeit stellen hingegen die Mitarbeiterinnen von TieMeUp unter Beweis: Sie haben Krawatten recycelt und daraus individuelle Schnürsenkel gefertigt, damit Kundinnen und Kunden sich mit ihren Sneakers aus der Masse abheben können: „Wir wollen mit unseren Schnürsenkeln mehr aus Schuhen herausholen und mit individuellen Designs den persönlichen Style unterstreichen.“

unter Beweis: Sie haben Krawatten recycelt und daraus individuelle Schnürsenkel gefertigt, damit Kundinnen und Kunden sich mit ihren Sneakers aus der Masse abheben können: „Wir wollen mit unseren Schnürsenkeln mehr aus Schuhen herausholen und mit individuellen Designs den persönlichen Style unterstreichen.“ Eine gesellschaftliche Message verschickt schließlich das Team von unSTIgmatized. Sie treten an, um sich einem Tabuthema zu widmen: sexuell übertragbaren Infektionen. „Unsere Produkte bestehen aus 3D-gedruckten Anhängern und Stickern der fünf verschiedenen Mikroben (HIV/AIDS, HPV, Chlamydien, Gonorrhö, Syphilis) und Armbändern, die aus gespendeten Krawatten hergestellt werden“, erklären die Jungunternehmerinnen und -unternehmer. Zu jedem Kauf gibt es zusätzlich eine Karte mit Informationen zu einer dieser Krankheiten.

©WIMO Klagenfurt | Die Köpfe hinter TieMeUp verwandeln alte Krawatten in stylische Schnürsenkel.

Landeswettbewerb im Mai

Die Gründung der Junior Companies verschiedener Kärntner Schulstandorte wird seitens der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Kärnten begleitet. Als Höhepunkt wartet Anfang Mai der Landeswettbewerb – eine Leistungsschau der jungen Gründerinnen und Gründer, die nicht nur ihr Konzept in Form eines Pitches auf der großen Bühne vorstellen, sondern auch im Gespräch sowie mit ihrem Geschäftsbericht die Expertenjury zu überzeugen versuchen. Gerade weil unsere Schülerinnen und Schüler mit ihren praktischen Fähigkeiten nicht nur Produkte präsentieren, sondern tatsächlich selbst herstellen können, wollen wir auch im kärntenweiten Vergleich einen Spitzenplatz erreichen. Noch viel wichtiger sind aber zweifellos die Erfahrungen, die unsere Jugendlichen in diesem Jahr sammeln können“, betont Direktorin Graßler.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.02.2026 um 17:48 Uhr aktualisiert