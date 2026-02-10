Kärntner Krankenhaus streamte live aus OP-Saal

Aus dem OP-Saal des Elisabethinen-Krankenhauses in Klagenfurt wurde eine Leistenbruchoperation live übertragen. Chirurgen konnten den Eingriff in Echtzeit mitverfolgen.

Im Elisabethinen-Krankenhauses Klagenfurt wurde eine Leistenbruchoperation nach der MILS-TAPP-Technik live übertragen. Der Grund: Die Klinik ist eine von wenigen Einrichtungen in Österreich, welche diese besonders schonende Technik in der Leistenhernienchirurgie bereits etabliert hat. Seit der Einführung wurden bereits über 50 Patienten erfolgreich operiert.

©EKH Die Leistenbruchoperation konnte von Chirurgen live mitverfolgt werden.

Livestream aus dem OP-Saal

„Durch den Einsatz kleinster Instrumente können wir das operative Trauma deutlich reduzieren“, erläutert Andreas Grün, leitender Oberarzt und Leiter der Allgemeinchirurgie am Elisabethinen-Krankenhaus Klagenfurt. „Gleichzeitig ermöglicht das Live-Format einen intensiven fachlichen Austausch und eine praxisnahe Schulung von Kollegen auf internationaler Ebene.“ In Zukunft werden internationale Chirurgen den Eingriff in Echtzeit mitverfolgen und sich mit operativen Details vertraut machen. Für Patienten bedeutet das: Weniger postoperative Schmerzen, eine schnellere Mobilisation und ein nahezu narbenfreies Ergebnis.

©StudioHorst Am Foto: Andreas Grün, leitender Oberarzt und Leiter der Allgemeinchirurgie am Elisabethinen-Krankenhaus Klagenfurt