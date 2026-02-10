Skip to content
/ ©EKH
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Laptop im Operationssaal.
Eine Live-Operation aus dem OP-Saal des Elisabethinen-Krankenhauses Klagenfurt hat internationales Interesse geweckt.
Klagenfurt
10/02/2026
Neue Technik

Kärntner Krankenhaus streamte live aus OP-Saal

Aus dem OP-Saal des Elisabethinen-Krankenhauses in Klagenfurt wurde eine Leistenbruchoperation live übertragen. Chirurgen konnten den Eingriff in Echtzeit mitverfolgen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(132 Wörter)

Im Elisabethinen-Krankenhauses Klagenfurt wurde eine Leistenbruchoperation nach der MILS-TAPP-Technik live übertragen. Der Grund: Die Klinik ist eine von wenigen Einrichtungen in Österreich, welche diese besonders schonende Technik in der Leistenhernienchirurgie bereits etabliert hat. Seit der Einführung wurden bereits über 50 Patienten erfolgreich operiert.

Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie das OP-Team den Eingriff filmt.
©EKH
Die Leistenbruchoperation konnte von Chirurgen live mitverfolgt werden.

Livestream aus dem OP-Saal

„Durch den Einsatz kleinster Instrumente können wir das operative Trauma deutlich reduzieren“, erläutert Andreas Grün, leitender Oberarzt und Leiter der Allgemeinchirurgie am Elisabethinen-Krankenhaus Klagenfurt. „Gleichzeitig ermöglicht das Live-Format einen intensiven fachlichen Austausch und eine praxisnahe Schulung von Kollegen auf internationaler Ebene.“ In Zukunft werden internationale Chirurgen den Eingriff in Echtzeit mitverfolgen und sich mit operativen Details vertraut machen. Für Patienten bedeutet das: Weniger postoperative Schmerzen, eine schnellere Mobilisation und ein nahezu narbenfreies Ergebnis.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Oberarzt Andreas Grün.
©StudioHorst
Am Foto: Andreas Grün, leitender Oberarzt und Leiter der Allgemeinchirurgie am Elisabethinen-Krankenhaus Klagenfurt

Was ist ein Leistenbruch?

Von einem Leistenbruch sprechen Ärzte, wenn es in der Leistengegend zu einem Eingeweidebruch kommt. Durch eine Schwachstelle in der Bauchwand, gelangen Gewebe und teilweise auch Eingeweide in den von außen sichtbaren Bruchsack. Leistenbrüche (Hernien) zählen zu den häufigsten chirurgischen Erkrankungen und betreffen vor allem Männer. Unbehandelt können sie Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und Komplikationen verursachen. Die moderne Hernienchirurgie setzt daher zunehmend auf minimalinvasive Verfahren, welche das operative Trauma deutlich reduzieren.

