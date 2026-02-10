Grenzüberschreitende Kunst wird in Klagenfurt gezeigt

Am Montagabend wurde die Ausstellung „Drei Blicke / Trije Pogledi“ in der BV-Galerie in der Feldkirchner Straße in Klagenfurt eröffnet. Präsentiert werden Werke von Künstlern aus Kärnten und Slowenien .

In der Galerie der Berufsvereinigung Bildender Künstler in Klagenfurt sind derzeit Werke von Gani Llalloshi, Marijan Mirt und Tanja Prušnik zu sehen. Kuratiert wurde die Ausstellung von Olga Butinar Čeh. Sie entstand im Rahmen eines Kulturaustauschs zwischen dem Berufsverband Bildender Künstler Österreichs (Landesverband Kärnten) und dem „Verband Slowenischer Künstler“. Kulturreferent Stadtrat Franz Petritz (SPÖ) freute sich bei der Eröffnung über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Die Ausstellung ist noch bis 10. März 2026 geöffnet.