/ ©Canva Montage
Am 13. Feber findet im Gemeindezentrum Waidmannsdorf eine Kinderfaschingsparty statt.
Klagenfurt
10/02/2026
Am 13. Feber

Krapfen für die Kleinen: Kinderfasching in Waidmannsdorf steht bevor

Kommenden Dienstag erreicht die Faschingszeit ihren Höhepunkt. Schon am Freitag können kleine Närrinnen und Narren in Waidmannsdorf gemeinsam feiern.

von Gerrit Tscheru
Am 13. Feber wird es im Gemeindezentrum Waidmannsdorf bunt: Dort findet von 15 bis 17 Uhr der 34. Waidmannsdorfer Kinderfasching statt. Für alle kleinen Faschingsnärrinnen und -narren gibt es kostenlose Krapfen und Getränke. Und was wäre eine Faschingsparty ohne Kostümierung? „Masken erwünscht!“, heißt es deshalb seitens der Veranstalter vom Kärntner Kinderrettungswerk.

