Krapfen für die Kleinen: Kinderfasching in Waidmannsdorf steht bevor
Kommenden Dienstag erreicht die Faschingszeit ihren Höhepunkt. Schon am Freitag können kleine Närrinnen und Narren in Waidmannsdorf gemeinsam feiern.
Am 13. Feber wird es im Gemeindezentrum Waidmannsdorf bunt: Dort findet von 15 bis 17 Uhr der 34. Waidmannsdorfer Kinderfasching statt. Für alle kleinen Faschingsnärrinnen und -narren gibt es kostenlose Krapfen und Getränke. Und was wäre eine Faschingsparty ohne Kostümierung? „Masken erwünscht!“, heißt es deshalb seitens der Veranstalter vom Kärntner Kinderrettungswerk.
