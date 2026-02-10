„Miethuhn mit Leibwächtern“ aus Klagenfurt sorgt für Aufsehen

Auf dem Schuppanzhof in Limmersdorf kann man seit Kurzem ein Huhn mieten – wer mag, darf ihm einen Namen geben und bekommt jede Woche sechs Eier. Wir haben nachgefragt, wie es zur Idee kam.

In Limmersdorf bei Klagenfurt gibt es einen Hof, der gerade die Herzen von Tierliebhabern und Foodies gleichermaßen erobert: der Schuppanzhof. Katharina Neumann und ihr Mann Daniel Scheriau haben einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb übernommen, mit einem besonderen Hingucker.

Miethuhn mit Leibwächter

Ihr Highlight: das Miethuhn. Wer ein Huhn mietet, darf ihm einen Namen geben und erhält dafür jede Woche sechs Eier direkt vom Hof. Neumann erklärt im Gespräch mit 5 Minuten: „Man weiß ja oft nie genau, wo das Ei herkommt, wir haben mit dem Miethuhn dafür die Lösung gefunden.“ Und damit die Eier sicher bleiben, gibt es noch zwei besondere Leibwächter: Willi und Rudi, die Minischweine des Hofes. „Das ist unser Sicherheitspersonal, sie halten vor allem Wildvögel und Marder fern.“

©Schuppanzhof Willi und Rudi sorgen am Hof für mehr Sicherheit.

„Es ist einfach unsere Leidenschaft“

Neben dem traditionellen Hofladen, der jeden Freitag frische Produkte anbietet, gibt es seit Dezember nun auch einen Selbstbedienungsladen direkt beim Hof, um ihr Angebot noch einfacher zugänglich zu machen. „Es ist einfach unsere Leidenschaft“, schilderte sie abschließend.

