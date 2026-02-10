Japanischer Weltmarktführer setzt seit über fünf Jahren auf Klagenfurt

Der japanische Weltmarktführer für Wickeltechnik Nittoku hat seine Europazentrale seit über fünf Jahren in Klagenfurt. Stadtrat Julian Geier machte sich kürzlich ein Bild vor Ort.

Wenn internationale Industrieunternehmen über Standorte entscheiden, ist Klagenfurt meist nicht die erste Wahl. Und doch befindet sich genau hier seit mehreren Jahren die Europazentrale eines japanischen Hightech-Unternehmens, dessen Maschinen weltweit im Einsatz sind und die als Weltmarktführer der Wickeltechnik gelten: die Nittoku Europe GmbH. Bei einem Betriebsbesuch informierte sich Wirtschaftsreferent Julian Geier über die Arbeit des Unternehmens.

Spezielle Technik, die fast alle verwenden

Nittoku wurde 1972 in Japan gegründet und gilt heute als Weltmarktführer in einem sehr speziellen Bereich: Das Unternehmen entwickelt und baut hochautomatisierte Maschinen, mit denen Kupferdraht zu Spulen gewickelt wird. Diese Technik steckt später in Produkten, die fast jeder kennt – von medizinischen Geräten über Autos bis hin zu Haushaltsgeräten. Der Einsatz von Nittoku Technologie ermöglicht eine präzise Steuerung der Servotechnik in Hochgeschwindigkeit. Von Klagenfurt aus werden diese Anlagen vor allem in Länder der Europäischen Union exportiert, aber auch nach Indien, Brasilien und in die USA.

Seit über fünf Jahren in Klagenfurt

Die Nittoku Europe GmbH steuert von der Kärntner Landeshauptstadt aus große Teile ihres Europageschäfts. Die Europazentrale besteht seit über fünf Jahren, beschäftigt mittlerweile rund 120 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nutzt eine Betriebsfläche von etwa 7.000 Quadratmetern. „Dieses Unternehmen zeigt eindrucksvoll, dass Innovationskraft, Investitionsbereitschaft und hochwertige Arbeitsplätze auch dann möglich sind, wenn die Rahmenbedingungen nicht einfach sind“, erklärt Wirtschaftsreferent Julian Geier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.02.2026 um 17:52 Uhr aktualisiert