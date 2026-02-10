Klagenfurter Gastronom spritzt Gast nass – und wird dafür gefeiert

Wer unhöflich ist, wird nass gespritzt! Ein witziges Video aus dem Klagenfurter Felsenkeller sorgt derzeit für Lacher im Netz – und für Aufrufe auf Social Media im Millionenbereich.

Aktuell geht in Kärnten ein Video viral, das verschiedene Interaktionen zwischen einem Gast und einem „Kellner“ (eigentlich Geschäftsführer Franz Huditz) im Klagenfurter Felsenkeller zeigt. Der Grund: Wenn sich der Gast nicht benimmt, wird er vom Kellner mit einer Sprühflasche nass gespritzt.

Wer nicht brav ist, wird nass gespritzt

Die „Erziehungsmethode“, die wohl manche noch von früher aus dem Hundetraining kennen, trägt Früchte: Sobald der Gast das kühle Nass zu spüren bekommen hat, ist er plötzlich wie ausgewechselt. Im Video sieht das beispielsweise so aus: Der Gast kommt zur Tür herein, der Kellner begrüßt ihn mit einem „Wunderschönen guten Tag!“, woraufhin der Gast grußlos an ihm vorbeigehen will. Doch ein Spritzer aus der Sprühflasche und schon ist alles anders: „Tschuldigung, ein Tisch für eine Person bitte“, sagt der Gast ganz artig. Doch das ist nicht die einzige Situation, in der Huditz dem Gast Manieren beibringt – auch wer nicht Bitte und Danke sagt oder zu wenig Trinkgeld gibt, wird mit der Sprühflasche gemaßregelt.

„Bei manchem würde das nicht schaden“

Das humorvolle Video bekommt in den sozialen Medien viel Zuspruch: Über 835.000 Aufrufe, rund 6.400 Likes und 430 Kommentare verzeichnete es bis zum Abend des 10. Feber auf der Facebook-Seite des Felsenkellers – auf Instagram wurde sogar bereits die Millionengrenze geknackt. In den Facebook-Kommentaren finden sich viele, die den Clip feiern: „Och, bei manchem würde das nicht schaden“, findet eine Nutzerin. Ein anderer schreibt sogar: „Das ist das Beste, was ich seit Langem gesehen habe“. Und für die kritischeren Stimmen, die den Kellner mit der Sprühflasche nicht so lustig finden, hat eine Userin eine klare Botschaft: „So mancher outet sich hier …. als der gezeigte ,Gast‘.“ Solche Gäste dürften im Felsenkeller aber eher Mangelware und das Video mit Augenzwinkern zu betrachten sein, denn die Betreiber betonen: „Keine Sorge, wir haben so liebe Gäste, da brauchen wir keine Sprühflasche!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.02.2026 um 22:13 Uhr aktualisiert