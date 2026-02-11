Carport stand in Flammen: Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Am frühen Mittwochmorgen wurden mehrere Freiwillige Feuerwehren sowie die Rettung und die Polizei in den Norden Klagenfurts alarmiert. Dort stand ein Carport in Vollbrand.

Der Rettungsdienst, die Polizei, die Berufsfeuerwehr Klagenfurt sowie die Freiwilligen Feuerwehren Kalvarienberg, Wölfnitz und Emmersdorf wurden am frühen Mittwochmorgen zu einem Brandeinsatz alarmiert. Ein Carport, unter welchem sich auch zwei Fahrzeuge befanden, stand in Vollbrand. Die Florianis berichten: „Schon während der Anfahrt war der Feuerschein deutlich am Himmel erkennbar.“

©BF Klagenfurt Die Feuerwehrleute im Löscheinsatz.

Eine Person bei Brand verletzt

Bis zum Eintreffen der Kameraden hatten sich die Flammen auch auf das Wohnhaus, die Hausfassade sowie den Dachstuhl ausgebreitet. „Unverzüglich wurde ein umfassender Löschangriff unter Atemschutz mit mehreren C-Leitungen durchgeführt“, heißt es vonseiten der Berufsfeuerwehr. Inzwischen ist das Feuer unter Kontrolle. „Dank des schnellen Einsatzes aller Kräfte konnte Schlimmeres verhindert werden.“ Jedoch wurde eine Person bei dem Brand verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung dem Rettungsdienst übergeben.