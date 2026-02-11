Olympia-Aus für Vanessa Herzog: Rückenprobleme zwingen sie zum Rückzug

Aus ist der Traum von Olympia - zumindest für Eisschnellläuferin Vanessa Herzog. Die Wahl-Kärntnerin wird von heftigen Rückenschmerzen geplagt und kann deshalb nicht an ihrer Paradedisziplin teilnehmen.

Beim Eisschnelllauf über 1.000 Meter erreichte Eisschnellläuferin Vanessa Herzog im Mailänder Eisschnelllaufstadion am Montag den 24. Platz. Nun gab das Österreichische Olympische Comité (ÖOC) bekannt, dass die gebürtige Tirolerin vorzeitig aus dem Olympischen Dorf abreisen wird. Der Grund: Die Wahl-Kärntnerin wird seit Wochen von heftigen Rückenschmerzen geplagt. Bei ihr wurden eine Bandscheibenvorwölbung, eine beidseitige Entzündung des Iliosakralgelenks sowie ein Hüftödem diagnostiziert.

Herzog: „Schmerzen wieder unerträglich“

Gegenüber dem ÖOC-Medienteam erklärt sie: „Der Körper gibt mir meine Grenzen vor. Nun ist der Punkt erreicht, an dem die Schmerzen wieder unerträglich sind. So kann ich keine Rennen fahren.“ Sie habe in den vergangenen Tagen „viele Schmerzmittel [genommen], um überhaupt an den Start gehen zu können„. Nun habe sich die Situation weiter verschlechtert. Daher verzichtet Herzog auf die Teilnahme an ihrer Paradedisziplin, dem Eisschnelllauf über 500 Meter. Ein Ende ihrer Karriere steht für sie aber nicht zur Debatte.