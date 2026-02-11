Skip to content
/ ©Büro LR Schuschnig/Hermann
Ein Bild auf 5min.at zeigt Stadtrat Julian Geier, Aron Stiehl, Intendant des Stadttheaters Klagenfurt, und Landesrat Sebastian Schuschnig.
Eine Photovoltaik-Anlage wurde am Stadttheater Klagenfurt installiert.
Klagenfurt
11/02/2026
Grünes Bühnenlicht

Neue Photovoltaik-Anlage versorgt Stadttheater mit Sonnenenergie

Das Stadttheater Klagenfurt investiert mit einer neu installierten Photovoltaik-Anlage in erneuerbare Energien. Die Gesamtinvestition beträgt rund 105.000 Euro. Das Energiereferat des Landes Kärnten steuerte 15.500 Euro bei.

Tanja Janschitz
1 Minute Lesezeit(100 Wörter)

Mit einer Leistung von rund 77 Kilowatt-Peak (kWp) trägt die neue Photovoltaik-Anlage zur Reduzierung des Energieverbrauchs des Theaters bei. „Projekte wie dieses senken langfristig die Kosten, stärken die Versorgungssicherheit und schaffen Wertschöpfung bei heimischen Betrieben“, betont Energielandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Die neue Anlage unterstützt den laufenden Betrieb nachhaltig und trägt zur langfristigen Sicherung der Theateraktivitäten bei. Um die Effektivität der PV-Anlage zu veranschaulichen, ist auf der Webseite des Stadttheaters Klagenfurt zu sehen, wie viel Sonnenstrom aktuell ins Theater fließt und welcher Anteil des Stromverbrauchs damit gedeckt wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.02.2026 um 09:17 Uhr aktualisiert
