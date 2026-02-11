Kärntner stellen zwei neue Weltrekord auf

Zwölf Stunden lang hielt Daniel Krobath am 7. Februar in den City Arkaden durch – ohne Stuhl, nur mit Muskelkraft. Damit stellte er einen neuen Weltrekord im Wandsitzen auf. Auch der Gemeinschaftsrekord geht nach Klagenfurt.

Daniel Krobath vom Verein „Streetworkout Carinthia“ brach am vergangenen Samstag den Weltrekord im Wandsitzen. Zwölf Stunden „saß“ er in den City Arkaden in Klagenfurt – und zwar nur mit reiner Muskelkraft. Aber dem nicht genug: Gemeinsam mit 171 Teilnehmenden konnte der Weltrekord für das längste gemeinsame Wandsitzen an einem bestimmten Ort ebenfalls in Kärntens Landeshauptstadt geholt werden. Nun gilt es 45 Stunden, 16 Minuten und 29 Sekunden zu schlagen.

Zwei Weltrekorde nach Klagenfurt geholt

„Unsere Sportstadt hat einmal mehr gezeigt, dass Leidenschaft, Teamgeist und echter Einsatzgeist hier nicht nur Worte sind, sondern gelebt werden. Mein Dank gilt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die mit unglaublicher Energie und Entschlossenheit diesen historischen Moment möglich gemacht haben. Und natürlich geht ein besonderer Applaus an Daniel Krobath, dessen beeindruckender Einzel-Weltrekord im Wandsitzen weit über die Grenzen unserer Stadt hinausstrahlt“, betont Stadträtin Constance Mochar (SPÖ) abschließend.

