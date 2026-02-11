Arbeiterkammer öffnet Fenster für zeitgenössische Kunst

„Mit dem KUNST:SCHAU:RAUM bieten wir Kärntner Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform und erfüllen unseren Bildungsauftrag durch die Förderung von Kunst und Kultur, die für jede und jeden kostenlos zugänglich sind“, betont Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach. Der Ausstellungsort in der Bahnhofstraße beim ehemaligen Volkskeller versteht sich seit 2020 als Ort, an dem Demokratie und Kunst miteinander verschmelzen.

Helga Gasser zeigt „wild thing“

Die AK stellt die Glasfläche jährlich einem Künstler zur Verfügung. Aktuell ist die Ausstellung „wild thing“ von Helga Gasser zu sehen. Goach unterstreicht: „Kunst hat die Fähigkeit, gesellschaftliche Themen aufzugreifen und Diskussionen anzuregen, während Demokratie den Raum schafft, in dem diese Stimmen gehört werden können. Die Arbeiterkammer fördert durch die Bereitstellung öffentlicher Räume nicht nur kulturelle Projekte, sondern auch den Dialog, der Kunst und Demokratie gleichermaßen stärkt.“