/ ©AK Kärnten/Thomas Hude
Ein Bild auf 5min.at zeigt mehrere Personen vor dem KUNST:SCHAU:RAUM in der Bahnhofstraße.
Helga Gassers Ausstellung „wild thing“ ist derzeit im KUNST:SCHAU:RAUM der Arbeiterkammer Kärnten zu sehen.
Klagenfurt
11/02/2026
Ausstellung

Arbeiterkammer öffnet Fenster für zeitgenössische Kunst

Die Künstlerin Helga Gasser bespielt mit ihrer Ausstellung „wild thing“ aktuell den KUNST:SCHAU:RAUM im Eingangsbereich der Arbeiterkammer Kärnten in der Klagenfurter Bahnhofstraße.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(158 Wörter)

„Mit dem KUNST:SCHAU:RAUM bieten wir Kärntner Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform und erfüllen unseren Bildungsauftrag durch die Förderung von Kunst und Kultur, die für jede und jeden kostenlos zugänglich sind“, betont Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach. Der Ausstellungsort in der Bahnhofstraße beim ehemaligen Volkskeller versteht sich seit 2020 als Ort, an dem Demokratie und Kunst miteinander verschmelzen.

Helga Gasser zeigt „wild thing“

Die AK stellt die Glasfläche jährlich einem Künstler zur Verfügung. Aktuell ist die Ausstellung „wild thing“ von Helga Gasser zu sehen. Goach unterstreicht: „Kunst hat die Fähigkeit, gesellschaftliche Themen aufzugreifen und Diskussionen anzuregen, während Demokratie den Raum schafft, in dem diese Stimmen gehört werden können. Die Arbeiterkammer fördert durch die Bereitstellung öffentlicher Räume nicht nur kulturelle Projekte, sondern auch den Dialog, der Kunst und Demokratie gleichermaßen stärkt.“

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Künstlerin Helga Gasser.
©zVg. / Gasser
Am Foto: Künstlerin Helga Gasser
