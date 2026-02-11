Wegen Bauarbeiten: Waldwege in St. Martin vorübergehend gesperrt

Im Klagenfurter Stadtteil St. Martin entsteht derzeit ein neuer Hochbehälter. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende Februar abgeschlossen sein. Währenddessen bleiben die umliegenden Waldwege aus Sicherheitsgründen gesperrt.

In St. Martin wird ein Hochbehälter neu errichtet. Die Arbeiten werden voraussichtlich rund zwei Wochen dauern. „Aus Sicherheitsgründen müssen die umliegenden Waldwege gesperrt werden“, heißt es am Mittwoch vonseiten der Stadtwerke Klagenfurt. Sie kommen damit ihrem Auftrag zur Sicherung der Trink- und Löschwasserversorgung in der Landeshauptstadt nach und bitten die Bevölkerung um Verständnis.