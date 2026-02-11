Skip to content
/ ©Fotolia
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Verkehrszeichen, dass eine Straßensperre symbolisiert.
Der neue Hochbehälter soll bis Ende Februar fertig sein.
Klagenfurt
11/02/2026
Bis Ende Februar

Wegen Bauarbeiten: Waldwege in St. Martin vorübergehend gesperrt

Im Klagenfurter Stadtteil St. Martin entsteht derzeit ein neuer Hochbehälter. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende Februar abgeschlossen sein. Währenddessen bleiben die umliegenden Waldwege aus Sicherheitsgründen gesperrt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(69 Wörter)

In St. Martin wird ein Hochbehälter neu errichtet. Die Arbeiten werden voraussichtlich rund zwei Wochen dauern. „Aus Sicherheitsgründen müssen die umliegenden Waldwege gesperrt werden“, heißt es am Mittwoch vonseiten der Stadtwerke Klagenfurt. Sie kommen damit ihrem Auftrag zur Sicherung der Trink- und Löschwasserversorgung in der Landeshauptstadt nach und bitten die Bevölkerung um Verständnis. 

