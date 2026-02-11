Kostenlose Mahlzeiten in Klagenfurt: „Ich will Menschen entlasten“

In Klagenfurt gibt es schon bald kostenloses Essen für diejenigen, die nicht so viel haben. Der Wiener Mario Orth will mit seinem Foodtruck vor allem Schüler, Studenten und Bedürftige unterstützen.

Wer am Donnerstag (11. Feber) am Heuplatz in Klagenfurt unterwegs ist, dem wird ein neuer Stand ins Auge springen, an dem Essen verteilt wird – und das kostenlos. Hinter dem sozialen Projekt steht der „Wiener Wohltäter“ Mario Orth. Im Gespräch mit 5 Minuten erklärt er seine Hintergründe und Pläne für Klagenfurt.

„Ich will Menschen entlasten“

Die Gratismahlzeiten sind vor allem für Schulkinder, Studenten, Mindestpensionisten und Bedürftige gedacht, doch prinzipiell ist jeder willkommen, wie Orth gegenüber 5 Minuten erklärt. Hinter der Aktion steht ein nobler Gedanke: „Ich will generell Menschen unter die Arme greifen und sie entlasten“, erklärt er.

Mobiler Foodtruck kommt

Ab nächster Woche soll der Stand am Heuplatz von einem mobilen Foodtruck abgelöst werden, aus dem Orth zum Start eine Woche lang selbst Mahlzeiten ausgibt. Danach bzw. wenn er nicht vor Ort ist, werden Freiwillige die Essensausgabe übernehmen. Den Kochlöffel schwingt der Wiener nicht selbst, das Essen holt er aus einem Restaurant. Jedoch bezahlt er das Essen aus eigener Tasche, wie er gegenüber 5 Minuten betont. Eine Mahlzeit kann man sich holen, solange der Vorrat reicht, auf Bedürftigkeit kontrollieren möchte der Wiener nicht. „Multimillionäre werden schon keine kommen“, erklärt er mit einem Schmunzeln.

Wechselnde Gerichte

Doch welche Gerichte erwarten die hungrigen Klagenfurterinnen und Klagenfurter? Zum Auftakt am Donnerstag gibt’s Knödel mit Sauce, wie Orth verrät. Danach wird jede Woche etwas anderes gekocht: „Zum Beispiel gibt’s eine Woche Gulasch, die Woche drauf Spaghetti“, schildert Orth seinen Plan. Der Stand und in weiterer Folge der Foodtruck werden am Heuplatz gegenüber vom McDonald’s platziert, Essen gibt es immer montags bis freitags von 11 bis 14.30 Uhr. Es ist übrigens nicht das erste soziale Projekt von Mario Orth: Mit seiner Erbschaft hat er unter anderem in Wien bereits Essensausgaben finanziert oder Lebensmittel verteilt. In Kärnten will er Ende Feber einen Sozialmarkt für Bedürftige eröffnen.