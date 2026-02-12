Pyramidenkogel-Restaurant steht derzeit ohne Pächter da

Barbara und Franz Mlakar haben den GenussWirt am Pyramidenkogel 13 Jahre lang geführt. Jetzt wurde der Pachtvertrag beendet. Das Paar will sich eine verdiente Auszeit gönnen.

Keutschachs Bürgermeister Gerhard Oleschko (Team Kärnten) bestätigt die Kündigung des Pachtvertrags auf Nachfrage von 5 Minuten. Die Pächter hätten mitgeteilt, dass sie eine Auszeit nehmen möchten. „Dies ist nachvollziehbar, wenn man berücksichtigt, dass das Restaurant – mit Ausnahme des 24. Dezember – ganzjährig geöffnet ist“, so der Gemeindechef.

Restaurant wird neu verpachtet

Derzeit werden in dem Lokal einige Adaptierungen vorgenommen. „Seitens der Gemeinde ist es aber ein zentrales Anliegen, dass der laufende Betrieb weiterhin optimal aufrechterhalten wird“, betont Oleschko weiter. Die Ausschreibung für die Neuverpachtung des Restaurants wird in Kürze starten.