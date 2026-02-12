„Klagenfurt Wohnen“: Ermittler sehen Schaden in Millionenhöhe

„Wir gehen davon aus, dass der Schaden über fünf Millionen Euro beträgt“, begründete Staatsanwalt Markus Kitz den Vorgang auf APA-Anfrage und bestätigte einen Bericht des ORF Kärnten. Der Eigenbetrieb „Klagenfurt Wohnen“ soll durch Scheinrechnungen geschädigt worden sein, ermittelt wird wegen Untreue.

Verfahren wird geführt

Das Verfahren werde derzeit gegen 13 namentliche Beschuldigte, zwei Verbände und weitere unbekannte Täter geführt. Mehrere Unternehmer sind verdächtig, mit Mitarbeitern von „Klagenfurt Wohnen“ zusammengearbeitet zu haben, Leistungen wurden verrechnet, die nicht oder nicht in vollem Umfang erbracht wurden, so Kitz. „Die Frage ist, ob die Mitarbeiter das wussten oder nicht ausreichend geprüft haben.“ Es gilt die Unschuldsvermutung. Geprüft wird auch, ob es Kickback-Zahlungen gab. „Klagenfurt Wohnen“ verwaltet mehr als 3.000 Gemeindewohnungen.

Ermittlungen angestoßen

Angestoßen wurden die Ermittlungen durch einen Bericht des Landesrechnungshofs aus dem Jahr 2024. Entsprechend liegt der angenommene Tatzeitraum in den Jahren 2020 bis 2022. Es gab aber auch mehrere Anzeigen. Laut Kitz sind die Beschuldigten bisher nicht geständig. (APA/RED 12.2.2026)