Medizinischer Notfall: Außerplanmäßige Landung in Klagenfurt

Wegen eines medizinischen Notfalls musste Lufthansa City Flug VL1877 von Neapel nach München heute Nachmittag in Klagenfurt landen. Der Vorfall wurde gegenüber 5 Minuten bestätigt.

In Klagenfurt kam es zu einer Notlandung

In Klagenfurt kam es zu einer Notlandung

Heute Nachmittag musste der Lufthansa City Flug VL1877 von Neapel nach München um 14:40 Uhr außerplanmäßig in Klagenfurt landen, nachdem ein medizinischer Vorfall an Bord auftrat.

Flughafen bestätigte Vorfall

Auf Nachfrage von 5 Minuten beim Flughafen wurde der Vorfall bestätigt: „Der betroffene Fluggast wurde umgehend von den lokalen Rettungseinsatzkräften in Klagenfurt versorgt“, bestätigte Barbara Schmoczer-Kuchling von der Pressestelle des Flughafens. Der Airbus A320neo soll planmäßig um 15:15 Uhr seinen Weiterflug nach München antreten. Weitere Informationen sind noch nicht bekannt, dieser Beitrag wird laufend aktualisiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.02.2026 um 15:49 Uhr aktualisiert