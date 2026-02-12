Skip to content
Region auswählen:
/ ©privat/wrussnig
Das Bild zeigt ein Flugzeug, welches in Klagenfurt notlanden musste auf 5min.at.
In Klagenfurt kam es zu einer Notlandung
Klagenfurt
12/02/2026
Eilmeldung
Eilmeldung

Medizinischer Notfall: Außerplanmäßige Landung in Klagenfurt

Wegen eines medizinischen Notfalls musste Lufthansa City Flug VL1877 von Neapel nach München heute Nachmittag in Klagenfurt landen. Der Vorfall wurde gegenüber 5 Minuten bestätigt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)

Heute Nachmittag musste der Lufthansa City Flug VL1877 von Neapel nach München um 14:40 Uhr außerplanmäßig in Klagenfurt landen, nachdem ein medizinischer Vorfall an Bord auftrat.

Flughafen bestätigte Vorfall

Auf Nachfrage von 5 Minuten beim Flughafen wurde der Vorfall bestätigt: „Der betroffene Fluggast wurde umgehend von den lokalen Rettungseinsatzkräften in Klagenfurt versorgt“, bestätigte Barbara Schmoczer-Kuchling von der Pressestelle des Flughafens. Der Airbus A320neo soll planmäßig um 15:15 Uhr seinen Weiterflug nach München antreten. Weitere Informationen sind noch nicht bekannt, dieser Beitrag wird laufend aktualisiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.02.2026 um 15:49 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: