Carport in Vollbrand: Das war die Ursache für das Feuer

Gestern geriet plötzlich ein Carport in Klagenfurt in Vollbrand. Die Polizei gibt nun Details zur Brandursache bekannt.

Wie berichtet, kam es am gestrigen Mittwochmorgen in Klagenfurt zu einem Carportbrand. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz. Nun wurde die Brandursache ermittelt.

Brandursachenermittlung im Gange

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt, sowie Freiwilligen Feuerwehren Wölfnitz und Kalvarienberg waren mit der Löscharbeit betraut. Es wurden die unter dem Carport abgestellten Fahrzeuge (zwei Pkw und zwei Motorräder), das Carport selbst und ein Teil des Wohnhauses durch den Brand beschädigt. Wie die Polizei gestern in einer Aussendung mitteilte, wurden keine Personen verletzt. Heute führten der Brandermittler des SPK Klagenfurt gemeinsam mit der Brandverhütungsstelle Kärnten die Brandursachenermittlung durch.

Überhitzen eines Heizlüfters

Als Brandursache wurde das Überhitzen eines Heizlüfter ermittelt, so vonseiten der Beamten. Der Hausbesitzer stellte den Heizlüfter in den Motorraum seines Autos und lehnte die Motorhaube an den Heizlüfter. „Dabei kam es zur Überhitzung und in weiterer Folge zum Brandausbruch. Der Flammen schlugen dann aufs Carport, auf einen weiteren PKW, die Hausfassade sowie zwei Motorräder über“, wird weiters mitgeteilt. Der Schaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen.