Streit in Klagenfurt endet mit Polizei-Einsatz

Am Donnerstagabend eskalierte ein Streit zwischen einem 32-jährigen und einem 33-jährigen Klagenfurter in einem Mehrparteienhaus der Kärntner Landeshauptstadt. Die Polizei musste einschreiten.

Was in der Wohnung des 33-Jährigen in Klagenfurters zunächst mit einer verbalen Auseinandersetzung begann, artete schnell aus. „Es kam zu einer Rangelei“, schildern die Beamten der Polizeiinspektion Annabichl, „dabei ging auch ein Krug zu Bruch“.

Sturz im Stiegenhaus

Letztendlich verlagerte sich die Rauferei ins Stiegenhaus. Die Männer kamen zu Sturz; der 32-Jährige flüchtete in die Wohnung einer 29-jährigen Frau, welche ebenfalls anwesend war. Dort konnte er kurze Zeit später auch von der Polizei angetroffen werden. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 33-Jährige aus bislang noch nicht geklärter Ursache eine Schnittwunde an der Hand erlitten hatte. „Er wurde zur Wundversorgung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert“, erklärt die Exekutive. Der 32-Jährige blieb unverletzt. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.