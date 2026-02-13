AirTag führte Kärntner Polizei zu Diebesgut

Ein versteckter Apple-AirTag führte die Polizei am Donnerstag zu einem gestohlenem E-Scooter. Doch als der mutmaßliche Dieb die Tür öffnete, war er ziemlich überrascht, die Beamten zu sehen.

Der E-Scooter einer 28-jährigen Frau wurde am Donnerstagabend, zwischen 17 und 19.40 Uhr, vor einem Einkaufszentrum in Klagenfurt gestohlen. Womit die Diebe aber wohl nicht gerechnet hatten: An dem Roller war ein Apple-AirTag* versteckt. Damit war der Standort nachverfolgbar.

Scooter war schnell gefunden

Sie zog die Beamten der Polizeiinspektion Annabichl hinzu. Diese erläutern: „Die Spur führte zu einem Mehrparteienhauses im Stadtteil Fischl. Über die Apple-App ‚Wo ist‘ wurde dort mehrmals Signalton ausgelöst.“ Letztendlich landeten sie vor der Wohnung eines 42-Jährigen. Dieser war überrascht, die Ordnungshüter zu sehen.

Schnäppchen mit Folgen?

Er gab an, dass ihm der Scooter im Bereich des Einkaufszentrum von einem Unbekannten um 100 Euro angeboten wurde. Aufgrund des niedrigen Preises schlug er zu. Inzwischen wurde das Gerät wieder der Besitzerin ausgehändigt. „Weitere Ermittlungen hinsichtlich der Aussagen des 42-Jährigen werden seitens der Polizeiinspektion Annabichl geführt“, so die Beamten abschließend.

*Was ist ein AirTag? AirTags sind etwa so groß wie eine Zwei-Euro-Münze und senden – ausgestattet mit einer Knopfbatterie – ein Bluetooth- sowie Ultrabreitband-Signal aus. Im Prinzip ist das Gerät nichts anderes, als eine Ortungshilfe. Der getaggte Gegenstand kann dann über die „Wo ist?“-App wieder gefunden werden. Quelle: www.adac.de

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.02.2026 um 06:56 Uhr aktualisiert