Polizei ermittelt nach Einbruch in Klagenfurt

Ein Einbruch in eine Erdgeschoss-Wohnung in Klagenfurt beschäftigt derzeit die Beamten der Polizeiinspektion Heiligengeistplatz. Die Ermittlungen laufen.

Der Einbruch hat sich vermutlich am Donnerstagabend, zwischen 17.30 und 18.55 Uhr, zugetragen. Von den Tätern fehlt bis dato jede Spur. Sie sind wahrscheinlich über eine Balkontür in das Innere der Erdgeschoss-Wohnung gelangt. In der Folge durchwühlten sie die Räumlichkeiten. Stahlen Schmuck und Goldmünzen in bislang unbekannter Höhe aus dem Schlafzimmer.