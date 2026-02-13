Skip to content
/ ©Igor Mojzes-fotolia.com
Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Diebe verschaffen sich mit Brecheisen Zugang über eine Tür bei Nacht.
Zu einem Einbruch kam es am Donnerstagabend in Klagenfurt.
Klagenfurt
13/02/2026
Schmuck gestohlen

Polizei ermittelt nach Einbruch in Klagenfurt

Ein Einbruch in eine Erdgeschoss-Wohnung in Klagenfurt beschäftigt derzeit die Beamten der Polizeiinspektion Heiligengeistplatz. Die Ermittlungen laufen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(61 Wörter)

Der Einbruch hat sich vermutlich am Donnerstagabend, zwischen 17.30 und 18.55 Uhr, zugetragen. Von den Tätern fehlt bis dato jede Spur. Sie sind wahrscheinlich über eine Balkontür in das Innere der Erdgeschoss-Wohnung gelangt. In der Folge durchwühlten sie die Räumlichkeiten. Stahlen Schmuck und Goldmünzen in bislang unbekannter Höhe aus dem Schlafzimmer.

