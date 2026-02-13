Sudoku statt Startbahn: Klagenfurter Fluglegende mit 101 bestens in Form

Hubert Pippan zu Klagenfurts lebenden Legenden: Der gelernte Flugzeugbauer absolvierte als Privatpilot rund 30.000 Landungen. Über Jahrzehnte hinweg arbeitete er als Fluglehrer, außerdem besitzt er drei berufliche Meistertitel. Inzwischen geht der 101-Jährige es aber etwas ruhiger an.

Turnen und Sudoku

Frühmorgens, wenn seine Betreuerin Marianne – welche er inzwischen zur Familie zählt – kommt, startet er bereits aktiv und sportlich in den Tag. Nach dem Turnen betätigt sich Herr Pippan auch kognitiv, indem er sich Sudoku-Rätseln widmet. Zur täglichen Routine zählen unter anderem auch das Zeitunglesen und der stete Austausch auf Whatsapp mit seinen Freunden. Der Umgang mit dem Smartphone ist für ihn mittlerweile eine Selbstverständlichkeit.

Feiern mit dem Stadtchef

Zum Geburtstag stieß er auch mit Bürgermeister Christian Scheider (FSP) an. Dieser betont: “Solche seltenen Momente sind für mich mitunter die schönsten. Ein fröhliches Miteinander, ein interessanter Austausch und ein Raum voller Herzenswärme. Ich gratuliere Herrn Pippan ganz herzlich und wünsche ihm weiterhin viel Glück und vor allem Gesundheit!”