Krapfen bestellen und mit jedem Bissen Gutes tun

Der Kiwanis Club Klagenfurt-Carinthia veranstaltet auch heuer wieder seine beliebte Charity-Krapfen-Aktion. Unterstützung erhalten sie vom Online-Versandhändler Amazon - mit kostenloser Logistik.

Süßes Faschingsgebäck bestellen und damit Kindern in und um Klagenfurt helfen: Das ist das Ziel der Charity-Krapfen-Aktion, welche heuer am 13. Februar sowie am 16. und 17. Februar 2026 über die Bühne geht. Die Bestellungen mit Wunsch-Lieferdatum können über die Kiwanis-Homepage abgegeben werden. Ein Karton mit 24 Stück kostet 48 Euro. Der Reinerlös aus dem Krapfen-Verkauf unterstützt Kiwanis-Hilfsprojekte für Kinder in Not.

Über 8.000 Faschingskrapfen für Kinderhilfsprojekte

Erstmals unterstützt auch der Onlineversandhändler Amazon die Lieferaktion. „Wir packen als Team an und liefern die Kiwanis-Krapfen in ganz Kärnten kostenlos aus“, erklärt Tom Mrozinski, Standortleiter des Amazon Verteilzentrums in Klagenfurt. Über 8.000 Stück werden Unternehmen und Privatpersonen in der Region gebracht – ohne zusätzliche Lieferkosten.

©Amazon Österreich 8.000 Krapfen werden in den kommenden Tagen ausgeliefert.

Hilfe für Klagenfurter Kinder

„Wir […] sind sehr stolz darauf, die Anzahl der verkauften Krapfen sowie den daraus erzielten Erlös jedes Jahr steigern zu können. So gelingt es uns, gezielt Kärntner Kinder und Familien zu unterstützen“, erklärt Ludwig Sadjak, Organisator der Krapfen-Aktion von Kiwanis Klagenfurt-Carinthia. Der Club übernimmt mit der Spendensumme meist konkrete Kosten oder beschafft dringend benötigte Dinge für Kinder in der Region. Dazu zählen beispielsweise Reparaturen oder Ersatz defekter Haushaltsgeräte, notwendige Ausstattungen für Kinderzimmer oder die Finanzierung therapeutischer Leistungen.

