Warum der Lindwurm bald im blauen Licht erstrahlt

Ob Eiffelturm, Niagarafälle oder Schloss Mirabell – viele bekannte Orte erstrahlen am 15. Februar blau. Mit dabei ist auch Klagenfurt: Der Lindwurm wird in der Farbe beleuchtet, um Bewusstsein für das Angelman-Syndrom zu schaffen.

Das Angelman-Syndrom beschreibt eine seltene Genbesonderheit auf dem Chromosom 15. Die Folge: psychische und motorische Entwicklungsverzögerungen, kognitive Behinderungen, Hyperaktivität sowie eine stark reduzierte Lautsprachentwicklung. Um auf dieses Syndrom aufmerksam zu machen und Bewusstsein zu schaffen, werden am 15. Februar 2026 daher Wahrzeichen auf der ganzen Welt blau beleuchtet. Darunter zum Beispiel der Eiffelturm in Paris oder die Niagarafälle in Nordamerika.

Lindwurm erstrahlt blau

Aber auch in Österreich werden das Riesenrad in Wien, das Schloss Mirabell sowie der Klagenfurter Lindwurm blau erstrahlen. „Mit dieser Aktion wird ein sichtbares Zeichen der Solidarität mit den Menschen gesetzt, die mit dem Angelman-Syndrom leben sowie mit ihren Familien. Zugleich wird auf eine seltene Erkrankung aufmerksam gemacht, die mehr gesellschaftliches Bewusstsein und Unterstützung verdient“, erläutert Stadtrat Franz Petritz (SPÖ) als zuständiger Gesundheitsreferent der Stadt Klagenfurt.