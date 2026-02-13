Großauftrag verloren: Hausmeisterdienst aus Klagenfurt insolvent 

Über das Vermögen des "NR-FACILITY SERVICE e.U." in Klagenfurt wurde am Freitag ein Konkursverfahren am Landesgericht eröffnet. Sieben Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen.

„Das Auftragsverhältnis mit einem Großkunden wurde überraschend aufgelöst“, heißt es vonseiten des Kreditschutzverband von 1870. Hinzu kommen laut dem Alpenländischen Kreditorenverband auch noch hohe Steuerschulden. Dementsprechend wurde am Freitag ein Konkursverfahren über das Vermögen des Hausmeisterdienstes eröffnet.

Klagenfurter Betrieb will sich sanieren

Drei Gläubiger sowie sieben Dienstnehmer sind von der Insolvenz betroffen. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 80.000 Euro. Dem gegenüber stehen Aktiva in derzeit noch unbekannter Höhe. Beabsichtigt wird die Sanierung des Reinigungsbetriebes. Gläubigerforderungen können ab sofort und bis zum 9. März 2026 (gerichtliche Frist) angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Herbert Juri bestellt.