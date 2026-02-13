Fotogalerie: Kärntner Traditionsgasthaus feierte vier Jahrzehnte
Der Kollerwirt in Tanzenberg feiert sein 40-jähriges Bestehen und wurde im Jubiläumsjahr mit dem Kärntner Landeswappen ausgezeichnet.
Der Kollerwirt in Tanzenberg (Maria Saal) feierte sein 40-jähriges Jubiläum und blickt auf vier Jahrzehnte Gastfreundschaft, Tradition und Gemeinschaft zurück. Das Gasthaus entwickelte sich in dieser Zeit zu einem wichtigen Treffpunkt in der Umgebung. Eine Woche lang wurde bei Backhendl und Wein gefeiert. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde der Kollerwirt zudem mit dem Kärntner Landeswappen ausgezeichnet.
Die besten Bilder des Jubiläums
Dutzende Gäste feierten mit
Mitgefeiert haben die Gastgeber Tom Soete und Monika Kaiser, Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber und Landeshauptmann Peter Kaiser, Hartlauer-Geschäftsführer Karlheinz Koblmüller, die Unternehmer Edeltraud und Willi Egger sowie Andreas Kogler.