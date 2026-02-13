Skip to content
Region auswählen:
/ ©Egon Rutter
Das Bild auf 5min.at zeigt Impressionen von der 40-Jahr-Feier beim Kollerwirt.
Wir haben die besten Bilder für dich zusammengefasst.
Maria Saal
13/02/2026
40 Jahre

Fotogalerie: Kärntner Traditionsgasthaus feierte vier Jahrzehnte

Der Kollerwirt in Tanzenberg feiert sein 40-jähriges Bestehen und wurde im Jubiläumsjahr mit dem Kärntner Landeswappen ausgezeichnet.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)

Der Kollerwirt in Tanzenberg (Maria Saal) feierte sein 40-jähriges Jubiläum und blickt auf vier Jahrzehnte Gastfreundschaft, Tradition und Gemeinschaft zurück. Das Gasthaus entwickelte sich in dieser Zeit zu einem wichtigen Treffpunkt in der Umgebung. Eine Woche lang wurde bei Backhendl und Wein gefeiert. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde der Kollerwirt zudem mit dem Kärntner Landeswappen ausgezeichnet.

Die besten Bilder des Jubiläums

Das Bild auf 5min.at zeigt Impressionen von der 40-Jahr-Feier beim Kollerwirt.
©Egon Rutter

Dutzende Gäste feierten mit

Mitgefeiert haben die Gastgeber Tom Soete und Monika Kaiser, Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber und Landeshauptmann Peter Kaiser, Hartlauer-Geschäftsführer Karlheinz Koblmüller, die Unternehmer Edeltraud und Willi Egger sowie Andreas Kogler.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: