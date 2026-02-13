„Finanz Online“-Schock: Kärntnerin verliert mehrere zehntausend Euro

Immer mehr Kärntner fallen fiesen Betrugsmaschen zum Opfer. So erging es auch einer Klagenfurterin, sie wurde um mehrere zehntausend Euro gebracht.

Die Polizei warnt immer wieder davor und die Online-Betrügereien flachen nicht ab. Auch die Kärntner bleiben davor nicht verschont. Wieder wurde eine Frau um sehr viel Geld gebracht. Wie die Betrüger dieses Mal vorgingen, erfährst du hier.

Zugangslink um Daten zu ändern

Am 9. Feber 2026 erhielt eine 66-jährige Klagenfurterin eine Nachricht auf ihrem Handy, vermeintlich von Finanz Online, worin angeführt wurde, dass sie ihre Daten unter einem Zugangslink ändern müsse, da ansonsten ihr Zugang verloren gehen würde.

Von „Bankmitarbeiter“ kontaktiert

„Die Frau klickte auf den Link, gelangte zu einer Webseite und gab dort sämtliche persönliche Daten preis“, berichtet die Kärntner Polizei. Drei Tage später wurde sie von einem angeblichen Bankmitarbeiter kontaktiert, der sagte, dass ihr Konto sowie ihr Geld in Gefahr seien und sie deshalb ihre Zugangsdaten ändern müsste, sodass keine Überweisungen mehr möglich sind. Die Frau erhielt anschließend mehrere TANs, welche sie telefonisch an den vermeintlichen Bankmitarbeiter weitergab.

Mehrere zehntausend Euro abgebucht

„Durch die Freigabe mit den TANs erlangte der vermeintliche Täter vollen Zugriff auf das Konto und konnte so mehrere zehntausend Euro auf ein anderes Konto überweisen“, so die Beamten. Die Polizei führt weitere Ermittlungen durch.