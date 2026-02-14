Vor zwei Jahren ist die AHS-Professorin Mag. Corinna Dorfer als Ü-35-Athletin in den Spitzensport eingestiegen und hat gleich in so ziemlich allen Disziplinen Stockerlplätze errungen. Allein bei den Österreichischen Meisterschaften in Sprint, Weitsprung und Wurf ging sie als Siegerin hervor. Zum LAC kam die 1988 geborene Klagenfurterin über ihre Aufnahmeprüfung zum Sportstudium, dass die AHS-Professorin (Englisch, Biologie) zusätzlich zu ihrem Beruf belegt. „Eigentlich war ich in Ausdauer immer besser, umso größer die Überraschung, auch im Sprint immer gute Zeiten hingelegt zu haben“, so Corinna Dorfer.

„Als Ü-30-Masterathletin sind Sie ein großes Vorbild für Viele“

Sportstadträtin DI Constance Mochar gratulierte der Athletin, die an der offiziellen Sportehrenzeichenverleihung im Dezember nicht teilnehmen konnten, heute, Donnerstag, nachträglich sehr herzlich. „Als Ü-30-Masterathletin sind Sie ein großes Vorbild für Viele und ein sportliches Aushängeschild für die Stadt Klagenfurt, worauf wir stolz sein können“, so Mochar.

Das ist ihr nächstes Ziel

Als nächstes möchte Corinna Dorfer vom Sprint auf Ausdauer wechseln. Ihr nächstes Ziel: Den Halbmarathon unter 1:30 zu schaffen. Ob es sich schon zu „Kärnten läuft“ im August ausgeht? Wenn Dorfer in der Heimat ist, könnte es klappen. Die Vielgereiste wird in den kommenden Sommerferien ein Praktikum in Guatemala absolvieren. Zum Wörtherseemarathon könnte es klappen.Seitens der Stadt Klagenfurt sind alle Daumen gedrückt.