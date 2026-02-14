Cannabis: Geruch entlarvt Klagenfurter (54) – mehrere hundert Gramm

Ein 54-jähriger Mann aus Klagenfurt steht im Verdacht, im vergangenen Jahr Cannabispflanzen angebaut und geerntet zu haben. Beamte wurden bei einer Befragung fündig.

Bei Erhebungen in der Wohnung eines 54-jährigen Klagenfurters stieg den Ermittlern ein unverkennbarer Duft in die Nase.

„Am 11. Februar 2026 führten Beamte des Koordinierten Kriminaldienstes des BPK Klagenfurt Erhebungen bei einem 54-jährigen Mann in Klagenfurt durch“, heißt es in einer Aussendung der Polizei. Bereits während der Amtshandlung bemerkten die Ermittler deutlichen Geruch. „Im Zuge der Befragung konnte von den Beamten deutlicher Cannabisgeruch aus der Wohnung wahrgenommen werden, worauf der Mann auf den Besitz von Cannabis angesprochen wurde“, so die Polizei weiter.

Er ist geständig

Der 54-Jährige reagierte kooperativ: „Der Mann übergab den Beamten freiwillig mehrere hundert Gramm Cannabis, welche von den Beamten sichergestellt wurden.“ Laut Polizei zeigte sich der Beschuldigte geständig. „Der 54-jährige ist geständig im Sommer 2025 Cannabispflanzen zum Zweck der Suchtmittelgewinnung angepflanzt, hochgezogen und geerntet zu haben“, wird mitgeteilt. Der Mann wird nun bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.